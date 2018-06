Wer in Neusiedls Zentrum parken möchte, wird seit der Einführung der Parkraumbewirtschaftung im Dezember 1996 zur Kasse gebeten. Das System hat sich seitdem gut eingespielt, nun wird es allerdings eine Änderung geben.

Bis dato galt: Wer nur kurz parkt, etwa um schnelle Einkäufe oder Erledigungen in der Stadt zu machen, braucht keinen Parkschein und darf 30 Minuten gebührenfrei parken. So einfach wird es zukünftig nicht mehr gehen. Weiterhin darf zwar eine halbe Stunde gratis geparkt werden, ohne Parkschein allerdings nicht. Es muss sozusagen ein Gratis-Parkschein gelöst werden.

Regelung gilt ab 11. Juni

Die Gemeinde sei vom ÖAMTC darauf aufmerksam gemacht worden, dass das alte System nicht mehr der aktuellen Rechtsmeinung entspricht, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus. Hintergrund sei eine erleichterte Kontrolle und bessere Nachvollziehbarkeit, wenn ein Parkschein in der Windschutzscheibe liegt.

In der Praxis heißt das: Auch wer nur kurz parken will, löst sich einen Gratis-Parkschein, ansonsten droht eine Strafgebühr. Die Regelung tritt bereits ab 11. Juni in Kraft.

Laut Auskunft der Gemeinde werden die neunzehn Parkautomaten der Stadt in den nächsten Tagen umprogrammiert und bekommen einen Knopf, der für den Gratis-Parkschein zu drücken sein wird. Eine Übergangsregelung wird es nicht geben, allerdings will die Gemeinde mittels Homepage und Facebook ausführlich informieren.