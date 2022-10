Neuer Inspektions-Kommandant Hamm: Über die Jahre hochgedient

Werbung

Als der neue Chefinspektor der Polizeiinspektion Neusiedl am See im Jahr 1992 nach dem zweijährigen Grundausbildungslehrgang für Wachebeamte seinen Dienst antrat, konnte er nicht ahnen, dass er dreißig Jahre später selbst das Kommando führen würde.

Der Aufstieg Hamms war wie aus dem Bilderbuch: In seinen ersten fünf Dienstjahren war er zunächst eingeteilter Beamter, schloss in der Zentralschule Mödling den Ausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamte ab und wurde daraufhin Sachbearbeiter auf dem Gendarmerieposten Neusiedl am See. Über die folgenden 25 Jahre kam der Aufstieg vom 3. Stellvertreter des Kommandanten über den 2. Stellvertreter des Kommandanten bis hin zum 1. Stellvertreter des Kommandanten.

Bestens für die neue Rolle vorbereitet

Nun übernahm Stefan Hamm am 1. Oktober dieses Jahres den Posten des Inspektionskommandanten von seinem Vorgänger Hermann Schwarzbauer, der in Pension gegangen ist. Seine neue Rolle möchte er im Grunde ähnlich wie Schwarzbauer anlegen, als langjähriger Stellvertreter ist er auch bestens für die neuen, ihn nun erwartenden Aufgaben gewappnet. Sein Motto lautet: „Ohne seine Mannschaft ist auch der beste Chef nichts“.

Und diese Mannschaft besteht in Neusiedl aktuell aus 29 Beamten, 23 davon, die regelmäßig ihren Dienst versehen. Erst mit Anfang September kamen drei neue Kolleginnen und Kollegen hinzu, von einer Personalknappheit ist einstweilen nichts zu bemerken.

Vielfältig einsetzbares Team auf dem Posten

Was gar nicht selbstverständlich ist, sind die vielfältigen Ausbildungsschwerpunkte der Beamtinnen und Beamten in seinem Team. Diese reichen von Tatortbeamten, umweltkundigen Beamten, Suchtgiftbeamten, IT-Beamten, Beamten der Verkehrserziehung und Kinderpolizei, sprachkundigen Beamten, Beamten der „Einsatzeinheit“ und der „Ordnungsdiensteinheit“ für den großen Sicherheits- und Ordnungsdienst bis hin zum neuen Fach des „Drohnen-Operators“.

Dieser kann beispielsweise bei einem Verkehrsunfall mit seiner Drohne über den Unfallort fliegen und mittels weniger Markierungen auf dem Boden den Unfallort vermessen, was viel Zeit und Mühe erspart.

Obwohl mit einem Chefposten naturgemäß auch immer eine Mehrarbeit in administrativen Tätigkeiten einhergeht, möchte Hamm den Außendienst nach Möglichkeit auch weiter pflegen.

„Es ist wichtig, auch hinauszukommen, um zu sehen, was los ist. Da geht es darum, eventuelle Veränderungen im Überwachungsbereich aus erster Hand zu sehen, und auch darum, den Kontakt zur Bevölkerung aufrecht zu erhalten, das ist mir ganz wichtig“, so der frischgebackene Inspektionskommandant. Abschließend lässt er anklingen, dass er seine Führungsposition nicht unterschätzen wird, denn „Fachkompetenz und Autorität alleine reichen nicht aus - wirklich Erfolg hat am Ende nur der, der seinem Team gegenüber Wertschätzung zeigt“.

