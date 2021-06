Wer versucht, umweltschonend einzukaufen, der stößt oft schnell an Grenzen. Am Freitag eröffnet nun eine Greißlerei in der Stadtgemeinde, die genau das ermöglichen möchte.

Die Marke Bionana ist bereits als österreichischer Pflanzenversand bekannt. Der Web-Shop des Unternehmens bekommt nun analoge Verstärkung auf der Oberen Hauptstraße 42. Hier wird ein breites Sortiment angeboten. Getreu dem Unternehmenscredo ist hier alles biologisch, natürlich und nachhaltig. Als besonderer Clou kann zudem verpackungsfrei eingekauft werden.

Regional und unverpackt

Frisches Obst und Gemüse, biologisch gebrautes Bier, regional gerösteter Kaffee, Bio-Jungpflanzen und Saatgut für Garten und Balkon, Bio Schinken und Käse, frisch gebackenes Brot und vieles mehr. Selbst Waschmittel und Kosmetika sind in der Produktpalette zu finden.

Nachhaltigkeit wird in der neuen Greißlerei jedenfalls großgeschrieben. Viele der angebotenen Produkte stammen aus der näheren Umgebung. Dadurch entfallen weite Transportwege und der ökologische Fußabdruck wird so klein wie möglich gehalten.

Verpackungsfrei einkaufen bedeutet, dass komplett auf Verpackungsplastik verzichtet wird, auch wenn das mitunter schwierig ist. Abgefüllt wird alles in Gläsern, wiederverwendbaren Netzen, Stoff- oder Papiersackerln. Das kann man alles entweder wiederverwenden oder zumindest einfach recyceln.

Die Idee zur Bionana-Greißlerei stammt von Geschäftsführerin Simona Nitschinger und ihrer Geschäftspartnerin Marion Gross. „Die Bionana-Greißlerei soll ein Ort sein, mit dem wir einem nachhaltigen Lebensstil näherkommen, ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen“, sagt Marion Gross, die für das Tagesgeschäft verantwortlich ist.

Simona Nitschinger fügt hinzu: „Lebensmittel unverpackt einkaufen, das entspricht genau dem Bionana-Ideal eines nachhaltigen Lebens, das auch unseren Pflanzenversand begleitet. Wir brauchen wirklich hochwertige Lebensmittel, Pflanzen und Waren, die weder unsere Gesundheit gefährden noch der Natur und dem Klima unnötigen Schaden zufügen. Dazu gehört der Verzicht auf unnötige Verpackung ebenso wie die gewissenhafte Auswahl der Produzentinnen und Produzenten unserer Produkte.“ Der Bionana-Greißlerei liegt aber noch ein anderes Bedürfnis zugrunde, das nach einem sozialen Raum für nachhaltig denkende Menschen. „Mit der Bionana-Greißlerei schaffen wir uns hier, wo wir leben, einen Ort zum Verweilen und zum Austauschen. Genauso ein Ort hat uns bisher gefehlt“, sagt Nitschinger.

Die Bionana-Greißlerei ist von Montag bis Freitag zwischen 7:30 und 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Adresse: Obere Hauptstraße 42, 7100 Neusiedl am See.