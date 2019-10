Wie das Hallenbad künftig finanziert werden soll und welche Investitionen für eine groß angelegte Sanierung schließlich getätigt werden, ist noch nicht klar. Ein Finanzierungsplan liegt zwar vor und wurde dem Gemeinderat im September präsentiert, Entscheidungen sind aber keine getroffen worden. Der Grund: Immer noch steht der endgültige Bescheid des Bundesdenkmalamtes betreffend einer Unterschutzstellung aus.

Unterdessen wird im Hallenbad sukzessive und in kleinen Schritten saniert. In der zweiwöchigen Revision wurde das Bad samt aller Becken nicht nur gründlichst gereinigt, gewartet und die Technik serviciert – in der Saunalandschaft wurde auch auf Hochtouren gebaut.

Birgit Böhm-Ritter

Die gut besuchte Sauna ist eines der Herzstücke der Freizeiteinrichtung. Erhielt im Vorjahr der Ruheraum eine Neugestaltung, so bekam nun der Nassraum einen neuen heimeligen Anstrich. Das Highlight für Saunabesucher ist seit etwa zwei Wochen aber das neue moderne geflieste Dampfbad mit LED Sockelbeleuchtung und Soundmodul für angenehme Wellnessmusik, für das rund 30.000 Euro investiert wurde.

Das Eingangsportal in das Dampfbad ist ein besonderer Hingucker: Es ist in Altholz gehalten, mit Salzsteinen ausgefüllt, die auch hinterleuchtet sind. „Unsere Dampf-Kabine war schon sehr veraltet, die Saunagäste sind begeistert von dem neuen Dampfbad“, so Geschäftsführer Georg Glerton.