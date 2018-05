Der Stadtgemeinde Neusiedl am See wird im Kinderbetreuungsatlas des Landes Burgenland die höchste Qualitätskategorie zugesprochen. Mehr als 72 Prozent der drei bis sechs Jährigen nutzen die Ganztagsbetreuung im Kindergarten. Damit ist Neusiedl am See burgenländischer Spitzenreiter.

„Doch in der Betreuung der unter 3-Jährigen hinkt Neusiedl hinterher“, weiß Vizebürgermeister Thomas Halbritter (ÖVP) und fordert Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ) vehement auf, mit den Planungsarbeiten für einen vierten Kindergarten zu beginnen, um Ende 2019 eröffnen zu können.

In Arbeit. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm will ein nachhaltiges und finanzierbares Konzept präsentieren. | zVg

„Nur jedes 4. Kind unter drei Jahren hat derzeit einen Kinderkrippenplatz. Das ist viel zu wenig, die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches. Wir brauchen dringend mehr Kinderkrippenplätze für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, betont ÖVP-Gemeinderätin und Obfrau des Sozialausschusses Karin Petter-Trausznitz. Die bestehenden Kindergärten müssten entlastet werden und der Ausweich-Container beim Tabor-Kindergarten gehöre abgebaut.

Das Konzept der ÖVP sieht einen vierten Gemeindekindergarten im Westen der Stadt in der Nähe des Bahnhofs mit zwei Kinderkrippen- und zwei Kindergarten-Gruppen vor. Halbritter rechnet mit Gesamtkosten von 2,8 Millionen, die mit einem Fixzins-Kredit über eine Laufzeit von 20 Jahren mit einer jährlichen Kreditrate von 150.000 Euro finanziert werden könnten. Außerdem dürfe man bei so einem Bau mit einer Förderung von 300.000 Euro vom Land Burgenland rechnen.

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm zeigt sich über das Vorpreschen der ÖVP verwundert, denn „aufgrund der schlechten Finanzlage der Stadt, die von der ÖVP verschuldet wurde, war es bis jetzt nicht möglich, einen vierten Kindergarten zu bauen“.

Böhm: "Mein Ansatz ist ein Gesamtkonzept"

Dass ein weiterer Kindergarten unumgänglich ist, weiß Böhm. Ihr Konzept unterscheidet sich allerdings von dem der ÖVP: „Eine Möglichkeit wäre es, über eine Siedlungsgenossenschaft einen Kindergarten mit Kinderkrippe zu errichten. Da finden bereits Gespräche über einen konkreten Standort statt. Mein Ansatz ist ein Gesamtkonzept: Schule, Kindergarten und Musikschule mit einem Veranstaltungssaal - ein Campus. Daran wird gearbeitet“, erklärt Böhm und setzt nach, „mich wundert, dass die ÖVP erst jetzt ein Finanzierungskonzept vorlegt, wo unsere Kinder unter ÖVP Führung schon ewig in Containern sitzen müssen.“