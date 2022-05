Surf Opening lockt tausende Besucher

Vollbild

Am Freitag Vormittag tummelten sich rund 500 burgenländische Schülerinnen und Schüler bei der „Schule am Strand“ und hatten bei verschiedenen Sommer- und Trendsportarten, unter anderem Soccer-Darts, Bubble Soccer, Beach Volleyball bis zum Standup-Paddeln Riesenspaß. Im Bild: Landesrätin Daniela Winkler (4.v.r.) bei der „Schule am Strand“ mit Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz Musikalisches Highlight im Rahmen des Familienfests war der Auftritt von drei der fünf besten Bands der Song-Challenge des Landesjugendreferates. Auf der 88,6 Bühne gaben Nina Wittmann, Anton Jose und die Band, die schlussendlich zum Gewinner der Song-Challenge gekürt wurde, The Blamphins, ihre Songs zum Besten. Der Neusiedler Andreas Rössler nimmt erstmals teil am diesjährigen Surf Worldcup in seiner Heimatgemeinde. Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und Stadtrat Heinz Josef Zitz wünschen dem jungen Surfer für die Bewerbe alles Gute. Ungewohnte Position. Didi Tunkel, Burgenland Tourismus Geschäftsführer, und Sportlandesrat Heinrich Dorner hinter dem DJ-Pult.

