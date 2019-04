So präsentierte sich der Surf Worldcup in Neusiedl am See am Freitag – am ersten Eventtag. Im Rahmen der Veranstaltung lud außerdem das Land Burgenland in Kooperation mit den Veranstaltern zum Familienfest und zur Aktion „Schule am Strand“, an der rund 300 Schülerinnen und Schüler teulnahmen.

Der Surf Worlcup in Neusiedl am See dauert bis 5. Mai.