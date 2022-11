Was man vom Neusiedler Weinjahrgang 2022 erwarten darf

Werbung

Zwölf Winzerinnen und Winzer öffnen heuer ihre Kellertüren und laden am Freitag und Samstag zur Verkostung ihrer Tropfen ein, am Sonntag öffnen sie noch einmal zum Weinverkauf. Was darf die oder der Martinilobende vom Neusiedler Jahrgang 2022 erwarten? Die BVZ hat bei Markus Königshofer, dem Obmann des hiesigen Weinbauvereins, nachgefragt. Trotz eines schwierigen Jahres spricht er – mit Erleichterung – von einem Top-Jahrgang.

Mit Erleichterung deswegen, weil Trockenheit und Hitze die Weinbaubranche in der Region von Jahr zu Jahr vor eine große Herausforderung stellen. „Dieses Jahr sind wir wieder einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Mengenmäßig liegen wir zwar um 15 bis 20 Prozent unter einer Durchschnittsernte, die Qualität ist aber spitze“, konkretisiert er, „die Weißweine konnten ihre Säure schön halten, die Rotweine kommen mit der Trockenheit ohnehin besser zurecht.“ Ein Hagel nach der Haupternte habe aber ein Viertel der Süßweintrauben zerstört.

Hagel Ende September, ohne große Hitze? Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt, bestätigt der Winzer. Ein weiteres Indiz für einen Klimawandel, dem sich die Weinbauern in der Produktion längst anzupassen versuchen. Es gebe kaum einen Winzer, der nicht mit trocken- und pilzresistenteren Sorten experimentiere.

„Da wird im großen Stil ausprobiert“, betont Königshofer, „es heißt nicht, dass das, was in anderen Ländern funktioniert, bei uns auch geht.“ Laut Königshofer gilt es, die Reife der Trauben hinauszuzögern, um einen normalen Erntezeitpunkt der Hauptlese ab Mitte September zu erreichen. Heuer sei man doch zehn Tage früher dran gewesen, gibt der Winzer zu bedenken.

