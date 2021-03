„Ein sehr wichtiger Schritt war die Einführung des Gratiskindergarten in unserer Stadt. Mir ist es immer wichtig, dass unsere Familien in Neusiedl am See unterstützt werden. Der Gratis-Kindergarten ist eine wesentliche finanzielle Erleichterung für unsere Familien. Jetzt geht es auch darum, unseren Kindern in den Kindergärten und Schulen von Neusiedl am See täglich ein qualitativ hochwertiges Mittagessen anzubieten und sie bereits im Kindesalter an die Bedeutung von biologischen Lebensmitteln heranzuführen. Es hat für mich eine enorme Bedeutung unseren Kinder eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu ermöglichen.“ Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ)