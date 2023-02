Wo Betriebe ihre Lehrlinge casten – und umgekehrt

Claudia Pinetz und Wilhelm Beck vom Autohaus Ermler. Foto: BVZ

Dem Arbeitsmarkt fehlen die Fachkräfte. Für Unternehmen ist es derzeit enorm schwierig, offene Stellen zu besetzen. Personal selbst auszubilden, kann ein Weg sein, dem Arbeitskräftemangel im eigenen Betrieb entgegenzuwirken. Aber selbst Lehrlinge oder Praktikantinnen und Praktikanten zu finden, stellt heimische Unternehmen immer mehr vor Herausforderungen.

Seit einigen Jahren bietet das Lehrlingscasting im ganzen Land eine Plattform, die Lehrstellensuchende und interessierte Firmen zusammenbringt. Am Dienstag nutzten knapp 100 Schülerinnen und Schüler aus den Polytechnischen Schulen (PTS) in Neusiedl am See, Frauenkirchen und Purbach sowie einigen Mittelschulen der Region die Möglichkeit, sich in diesem Rahmen zu präsentieren und erste Bewerbungsgespräche an einem Ort mit gleich mehreren möglichen zukünftigen Arbeitgeber zu führen. Ziel der Veranstaltung ist es, flächendeckend Angebot und Nachfrage am Lehrlingssektor zusammenzuführen.

Bewerbung im Stile eines Speed-Datings. Die Lehrstellensuchenden hatten die Möglichkeit, sich bei mehreren Betrieben zu bewerben. Rund 20 Unternehmen aus der Region waren beim Lehrlingscasting dabei. Foto: BVZ

Rund 20 Firmen aus der Region waren beim Termin in der PTS Neusiedl am See dabei. Darunter auch das Autohaus Ermler aus Weiden am See. Claudia Pinetz und Wilhelm Peck führten die Bewerbungsgespräche: Es hätten noch mehr sein können, so der Tenor der beiden. Vier verschiedene Lehrberufe können Jugendliche im Hause Ermler erlernen. „Früher hatten wir sehr viele Bewerber, aus denen wir aussuchen konnten. Jetzt meldet sich kaum jemand“, so Pinetz. Umso wichtiger sind Veranstaltungen wie das Lehrlingscasting, das die Wirtschaftskammer Burgenland mit Unterstützung des AMS und der Bildungsdirektion Burgenland organisiert.

Am Stand des Autohauses wurden am Dienstag mehrere Bewerbungsgespräche geführt, einige Jugendliche wurden zu einer Schnupperwoche im Unternehmen eingeladen. Pinetz rechnet damit, dass eine Handvoll diese Chance nutzen wird. „Im Vorjahr haben wir nach dem Lehrlingscasting einen Lehrling aufgenommen“, berichtet Wilhelm Peck.

Karin Steiner vom AMS Burgenland (l.) mit Daniela Gorgosilich, Direktorin Margit Luisser und Hannes Mosonyi von der Wirtschaftskammer Burgenland beim Lehrlingscasting in der Polytechnischen Schule Neusiedl am See. Foto: BVZ

Der Stand des Feriendorfes Vila Vita in Pamhagen weckte heuer bei den jungen Leuten laut Amara Leurer (Assistentin Personalbüro) wieder größeres Interesse als im Vorjahr. Einige wollen sich erst einmal über den Betrieb informieren, andere kennen das Ressort in Pamhagen und wollen genau dort ihre Lehre absolvieren. Sieben Lehrlinge werden in der Vila Vita derzeit ausgebildet. Weitere fünf bis sieben Lehrstellen würde man im Feriendorf noch gerne besetzen. Darüber hinaus sucht man Praktikantinnen und Praktikanten. „Im Bereich der Pflichtpraktika ist es erschreckend ruhig“, sagt Leurer gegenüber der BVZ. 25 Stellen könne man bieten, bis dato seien erst zwölf Bewerbungen eingetroffen, obwohl man die Stellen erstmals auch über das AMS ausgeschrieben habe.

Luisser: „Ziel ist es, alle unterzubringen“

Neusiedls PTS-Direktorin Margit Luisser sieht das Lehrlingscasting jedenfalls als gute Möglichkeit im Rahmen der Berufsorientierung. Die Schülerinnen und Schüler werden in schulinternen und -externen Workshops intensiv auf die Bewerbungssituation vorbereitet. „Ziel ist es immer, alle Schüler eines Jahrganges in Ausbildungen unterzubringen. Zu 100 Prozent wird das nie gelingen, aber heuer schaut es gut aus“, sagt Luisser. Immer öfter würden die Betriebe auch abseits der Lehrlingscastings direkt in die Schule kommen, um das Interesse der Jugendlichen auf ihre Firma zu richten.

