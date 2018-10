Zwei Funk-Autoknacker nach Verfolgungsjagd geschnappt .

Zwei Funk-Autoknacker sind am Dienstag im Burgenland geschnappt worden. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er auf einem Parkplatz in Neusiedl am See zwei Männer beim Versuch, einen Pkw aufzubrechen, beobachtete hatte.