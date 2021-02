In zwei Geschäftslokalen im Stadtzentrum wird momentan gehämmert, gemalt, eingerichtet und eingeräumt, was das Zeug hält. Anfang März stehen mit den Koryphäen und Lucy’s Tierladen zwei Geschäftseröffnungen auf dem Programm.

Die Koryphäen haben das Geschäftslokal der Druckerei Horvath am Hauptplatz 34 angemietet und verfügen nun neben dem Geschäft in der Oberen Hauptstraße und einer Werkstatt in der Eisenstädter Straße über einen weiteren Standort im Neusiedler Zentrum. „Wir wollen vor allem unsere Kreislaufwirtschaft unter dem Re-Use Gedanken forcieren und dafür brauchen wir mehr Platz“, erklärt Geschäftsführerin Eva Steindl.

Derzeit wird das neue Geschäftslokal adaptiert, denn dorthin will man mit dem Flohmarkt übersiedeln, der sich bis dato im Keller des Shops in der Oberen Hauptstraße befand. Auch ein Besprechungsraum findet Platz in den neuen Räumlichkeiten. Gesammelt werden für den Flohmarkt übrigens Hausrat, Geschirr, Dekoartikel, Bilder, Sport- und Freizeitartikel, Spielsachen, Bücher, Elektrokleingeräte, Kleidung und Accessoires. „Geöffnet wird der Flohmarkt jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag zwischen 9 und 18 Uhr sein. Dann können hier auch Spenden abgegeben werden“, weiß Projektleiter Siegfried Promintzer zu berichten.

Peter Eitzenberger, Olgi Werdenich, David Temuri, Projektleiter Siegfried Promintzer, Friedrich Ramian und Mohamed Samy adaptieren das Geschäftslokal in der Druckerei Horvath für die Koryphäen. BVZ

In Kooperation mit dem Burgenländischen Müllverband ist es erklärtes Ziel der Koryphäen, den Gedanken der Wiederverwertung und Wiederverwendung im Burgenland zu stärken. „Deshalb haben wir das Re-Use Projekt vor einem Monat erweitert. Es können nun auch Elektrogroßgeräte, wie es etwa Waschmaschinen sind, bei uns abgegeben werden. Wir bringen sie ins Burgenländische Schulungszentrum (BUZ) Neutal, wo sie repariert und für den Wiederverkauf zertifiziert werden“, erzählt Steindl. Gelagert werden die Geräte im Shop in der Oberen Hauptstraße, wo bis jetzt der Flohmarkt untergebracht war.

Eröffnen wollen die Koryphäen ihren neuen Standort in der ersten Märzwoche: „Spätestens am 8. März“, so Steindl. Kunden der Druckerei Horvath können nun den Zugang über den Gartenweg nutzen, um in den Druckereibetrieb zu gelangen.

Tiernahrung für Hunde und Katzen

Schon am 1. März möchte Lucia Strauch ihr Geschäft eröffnen. Dort wo bis vor einem halben Jahr Marianne Weinöhrl ihre Geschenkartikel verkaufte, findet man dann gesunde Hunde- und Katzennahrung. In Lucy‘s Tierladen werden vor allem österreichische, aber auch deutsche Produkte angeboten. Lucia Strauch ist überzeugt davon, dass die Nachfrage nach gesunder Tiernahrung im Steigen ist. Selbst leidenschaftliche Hundebesitzerin, kommt sie immer wieder mit anderen Hundehaltern ins Gespräch: „Die Leute sind sehr an der Gesundheit ihrer Tiere interessiert, sie sind ja schließlich wie Familienmitglieder“, glaubt Strauch. Und so finden sich in ihrem Sortiment auch Mineralien, Öle oder Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, die im Wachstum sind oder sich nach einer Operation erholen müssen. Außerdem bietet Strauch auch Futter ohne Getreide an, denn „viele Hunde sind darauf allergisch“.

Die gebürtige Slowakin lebt seit 2015 im Burgenland, seit etwas mehr als zwei Jahren in Neusiedl, wo sie sich mit ihrer Familie sehr wohlfühlt. Dass sie sich einmal auf gesunde Tierernährung spezialisieren würde, stand eigentlich nicht in ihrem Lebensplan, studierte Strauch doch in Kalifornien Wirtschaftswissenschaften. Hunde begleiten sie allerdings schon seit ihrer Kindheit. „Ein Leben ohne Hund ist für mich gar nicht vorstellbar. Man kann viel von den Tieren lernen, sie sind der Spiegel ihres Besitzers“, betont Strauch.

Lucia Strauch verkauft nicht nur Tiernahrung, sondern auch Hundeleinen, Halsbänder sowie Spiel- und Trainingszubehör. Böhm-Ritter