Bedienstete der Kriminalgruppe der Polizeiinspektion Neusiedl am See führen derzeit Erhebungen gegen einen bislang unbekannten männlichen Täter durch, welcher am Vormittag des 31. Januar 2019 aus einem Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Neusiedl am See abgestellt war, die Geldbörse gestohlen und kurz danach bei einem Bankomaten in Fischamend unrechtmäßige Behebungen vorgenommen hat.

Zuvor war vom unbekannten Täter die Verriegelung des Pkw vermutlich mittels eines Störsenders verhindert worden.

Dem Opfer entstand durch die Straftat ein Gesamtschaden im vierstelligen Eurobereich.

Es wird ersucht, zweckdienliche Hinweise an die Kriminalgruppe der Polizeiinspektion Neusiedl am See (Tel.: 059 133/1130) oder an jede andere Polizeidienststelle zu richten.