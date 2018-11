Am Mittwoch wurde wieder der Weltspartag gefeiert.

Unterwegs am Weltspartag .

Auch im Bezirk Neusiedl am See öffneten die Banken ihren Kunden die Türen und bedankten sich mit Buffets und Geschenken für langjährige Treue. Unter den zahlreichen Gästen am Weltspartag wurde auch Prominenz gesichtet, darunter Landeshauptmann Hans Niessl, der einigen Geldinstituten einen Besuch abstattete.

Die Redaktion der Neusiedler BVZ war mit der Kamera dabei!