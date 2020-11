Wie sich die Sanierung des derzeit gesperrten Neusiedler Hallenbades künftig gestalten wird, bleibt weiterhin unklar.

Eine für Dienstag angesetzte Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hätte die Causa um einen möglichen Denkmalschutz einen Schritt weiterbringen sollen. Nun wurde die Gerichtsverhandlung allerdings zum zweiten Mal verschoben.

Bürgerinitiativen, die sich für den Erhalt des Bades aussprechen, befürchteten bereits bei der Bekanntgabe des zweiten Lockdowns aufgrund der Corona-Pandemie eine Verschiebung. Wegen der ohnehin sehr strengen Corona-Sicherheitsmaßnahmen am Bundesverwaltungsgericht hielt man dort allerdings am Termin vorerst fest.

Zur neuerlichen Absage kam es erst Dienstagfrüh. Das Bundesverwaltungsgericht liegt im 3. Wiener Gemeindebezirk, nur unweit von der Wiener Innenstadt entfernt, wo am Montagabend ein Terroranschlag verübt wurde.

Noch am Dienstag war die Bundeshauptstadt in einem Ausnahmezustand, an eine Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht war verständlicherweise nicht zu denken.

Stadt will DenkmalSchutz abwenden

In der Verhandlung sollte entschieden werden, ob das Hallenbad unter Denkmalschutz gestellt wird. Der Neusiedler Gemeinderat hat bereits im Juli 2019 eine Beschwerde gegen einen dementsprechenden Bescheid des Bundesdenkmalamtes erhoben.

Die Stadtgemeinde will aus Kostengründen einen Denkmalschutz für das Hallenbad abwenden.

Für die längst fällige Sanierung des Bades heißt es nun weiterhin warten.

Ein detailliertes Finanzierungs- und Sanierungskonzept könne erst erstellt werden, wenn klar sei, welche Voraussetzungen herrschten, so lauteten wiederholt die Stellungnahmen der politischen Verantwortlichen in der Stadt sowie in der Landesregierung. Die Verhandlung am BVwG könnte nun Ende November nachgeholt werden.

Unterdessen machen Bürgerinitiativen lautstark auf die große Bedeutung des Bades für die Region aufmerksam und erhalten dafür enorme Aufmerksamkeit.

Ein Video der Kindergruppe S.O.S Hallenbad, in dem der selbstkomponierte Song „Wir wollen schwimmen“ präsentiert wurde, erreichte auf den Internet-Plattformen der Initiative „Rettet das Hallenbad“ und der Schwimmunion Neusiedl am See innerhalb von zehn Tagen in Summe rund 35.000 Personen und wurde etwa 18.000 Mal aufgerufen.

„Diese Zahlen geben den Initiativen einen enormen Rückhalt und zeigen die große Bedeutung, die das Hallenbad für das sportliche und soziale Leben in der Region hat“, betont auch Hans Christian Gettinger, Obmann der Schwimmunion Neusiedl am See (SUNS).

Der Zuspruch aus der Bevölkerung nach der Video-Veröffentlichung sei überwältigend, so Initiatorin Laura Tschida: „Unser Projekt war eine wunderbare gemeinsame Aktion von Kindern, Eltern und Mitgliedern der Schwimmunion.“ Sie spüre, dass nun wieder Schwung in die Diskussion um das Hallenbad komme.

Im Herbst 2017 wurde das Neusiedler Hallenbad vom Bundesdenkmalamt zum ersten Mal unter die Lupe genommen. Knapp ein Jahr lang wurde an einem Gutachten gearbeitet.

Dieses erste Gutachten wurde der Stadtgemeinde im September 2018 übermittelt. Darin hieß es, das Hallenbad in der Architektur des Brutalismus sei zur Gänze schützenswert. Nach einer ersten Stellungnahme durch die Freizeitbetriebe und die Bürgermeisterin Elisabeth Böhm wurde in einem zweiten BDA-Gutachten festgestellt, dass der Kanal, der Rutschenturm, die Liegewiese und das Außenbecken samt dem außenliegenden Saunabereich aus dem Denkmalschutz ausgenommen werden können. Auf dieses Gutachten reagierte der Gemeinderat mit einer gemeinsamen Stellungnahme gegen eine Unterschutzstellung.

Im nun vorliegenden BDA-Bescheid wird allerdings die teilweise Unterschutzstellung gefordert. Darauf reagierte der Gemeinderat mit einer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Der zuerst angesetzte Verhandlungstermin Ende September dieses Jahres wurde ohne Angaben von Gründen vom Bundesverwaltungsgericht verschoben.

Laut „Liste brutalistischer Bauwerke in Österreich“ auf Wikipedia gilt das Gebäude als „einziges aus dieser Zeit stammende Hallenbad, das später nicht verändert wurde“.

