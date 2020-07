Das Impulse Kultursackerl ist da. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen viele Kulturveranstaltungen heuer ins Wasser. So auch das Neusiedler Stadtfest, das als „Stadl-fest“ am 1. August nur im kleinen Rahmen im Weinwerk Burgenland stattfinden wird.

Um trotzdem Neusiedler Kultur und Kulinarik genießen zu können, hat sich der Kulturverein Impulse das Kultursackerl einfallen lassen: Kultur für zu Hause sozusagen. Dieses Kultursackerl ist gefüllt mit lauter Köstlichkeiten und Produkten aus Neusiedl am See. So etwa eine Flasche Wein, eine CD von Neusiedler Musikern, Literatur aus der Stadt sowie natürlich einige kulinarische Schmankerl, dazu beigelegte Gutscheine von Neusiedler Gewerbetreibenden.

Um 35 Euro (Wert = ungefähr 50 Euro) ist das Kultursackerl zu den jeweiligen Öffnungszeiten in folgenden Verkaufsstellen erhältlich: