24 Stunden im Backfieber: Pannoneum-Challenge für den guten Zweck

„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es manche Leckerei...“, so heißt es in einem bekannten Kinderlied. Die wahrscheinlich größte, aber jedenfalls ausdauerndste Weihnachtsbäckerei des Landes befand sich am 8. Dezember im Pannoneum in Neusiedl am See.

Den Feiertag nutzten die Schülerinnen und Schüler für eine besondere Herausforderung: Es wurde rund um die Uhr gebacken. In Anlehnung an die 24-Stunden-Radchallenge für „Licht ins Dunkel“ wurde am Pannoneum 24 Stunden lang geknetet, gerührt und geformt. 175 Kilogramm Weihnachtskekse wie Vanillekipferl, Linzer Augen, Lebkuchen und Rumkugeln wurden produziert.

Der Startschuss für die allererste Back-Challenge dieser Art fiel um 8 Uhr mit dem Läuten der Schulglocke zur ersten Stunde. Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen, Schüler und zahlreiche Kooperationspartner unterstützten diese Aktion mit Backzutaten. Selbst in den Nachtstunden bewiesen die fleißigen Konditorinnen und Konditoren gesellschaftliches Engagement und stellten ihre freie Zeit und Kräfte in den Dienst der Gemeinschaft.

Die Kekse werden nun verkauft und der Reinerlös wird zur Gänze an die Aktion „Licht ins Dunkel“ gespendet.

