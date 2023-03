Fachtagung in Eisenstadt: Ist der See noch zu retten?

Dass der See eben nicht nur einen Regenguss von der Problemlösung entfernt ist – dieses Problembewusstsein ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das war deutlich merkbar bei der Fachtagung der Grünen zum Neusiedler See am vergangenen Donnerstag im Eisenstädter Gasthof Ohr. Rund 130 Gäste aus Wissenschaft, Tourismus und Landwirtschaft waren gekommen und hatte gänzlich unterschiedliche Meinungen im Gepäck. „Es ist wichtig, gerade auch bei einem so emotionalen Thema, alle Interessen anzuhören und in eine Gesamtstrategie für den Wandel in der gesamten Region einzubeziehen. Daher wollten wir einmal all die verschiedenen Interessen zusammenbringen“, erklärte die Grüne Klubobfrau Regina Petrik einleitend.

Am Anfang stellte die Naturpädagogin Elke Schmelzer klar, dass wir den See auch für die Seele brauchen: „Menschen lieben das Lebendige.“ Dass die Naturflächen im Nationalpark Neusiedler See stetig zurückgehen, bedauerte sie sehr: „Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der die Natur rund um den See so laut war, dass man kaum schlafen konnte.“

Donauwasser-Zufuhr: Ja, Nein oder „wurscht“?

Danach trat sozusagen Bernhard Kohler von der Umweltorganisation WWF gegen Georg Wolfram an, der das hydrologische Gutachten für die Landesregierung verfasst hatte. Kohler führte aus, dass der See in den 13.000 Jahren, in denen er in der derzeitigen Form besteht, im Schnitt alle 187 Jahre ausgetrocknet ist. Diese Austrocknung sei nötig, damit der Schlamm trocknen und vom Wind verblasen werden kann.

„Ein sicher unangenehmer Prozess für die Anrainerdörfer“, fügte er zwar hinzu. „Und damals waren diese noch dazu viel dünner besiedelt“, fügte ein wenig erfreuter Zuhörer hinzu. Gegen die Dotierung mit Donauwasser sei Kohler dennoch, schon allein weil die zehn Zentimeter, die das dem Wasserpegel pro Jahr bringen würde, in nur zehn Hitzetagen verdampft seien. In wenigen Jahren sorge der Klimawandel ohnehin für 16 Prozent mehr Niederschläge, die Austrocknungsphasen würde das von alle 187 auf alle 500 Jahre verschieben.

Wolfram bat zu unterscheiden, wie viel Wasserzufuhr der See brauche („gar keines“) und wie viel er vertrage. Der See habe in der Vergangenheit mehr Hochwässer von Donau und Rabnitz aufgenommen und – wenn auch mit kurzfristigen Qualitätsschwankungen – auch überlebt. Die Wulka führe bis heute übrigens mehr Wasser zu, als bei der Donauwasser-Dotierung geplant ist.

Ganz ohne See geht Tourismus doch nicht

Nach der Wissenschaft war die Praxis an der Reihe. Der Frauenkirchener Winzer Josef Umathum stimmte zwar zu: Die Landwirtschaft im Seewinkel müsse weniger und effektiver bewässern sowie auf weniger bewässerungsintensive Sorten setzen, die Förderungen müssten sich aber auch in diese Richtung verlagern. Außerdem: Wenn unsere Landwirtschaft keine Erdäpfel mehr liefert, dann werden diese aus dubiosen Märkten importiert – und das könne ja niemand wollen.

Victoria Schreiner berichtete, dass die Gäste ihres Ruster „Wohnateliers“ zwar nicht zum Baden an den See kommen, aber eben schon am See sein wollen. Die Fähren-Fahrt sei ein Muss für fast alle.

Der langjährige Nationalpark-Mitarbeiter Alois Lang sorgte für Diskussionen mit seiner These, Naturvermittlung könne sehr wohl anders, als durch rein wassergebundene Angebote funktionieren. Das Entstehen neuer 4-Stern-Hotels in weiterer Entfernung des Sees (Termál Hegykő, Galantha Eisenstadt und Scheiblhofer Resort Andau) sei ein Beweis.

