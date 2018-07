Die eingebaute Lenzpumpe konnte die gewaltigen Wassermassen nicht mehr abpumpen, woraufhin das Boot binnen kürzester Zeit mitten auf dem Neusiedlersee zwischen Illmitz und Rust auf Grund lief. Von der Besatzung wurde ein Hilferuf abgesetzt, woraufhin das Feuerwehrboot Rust zur Rettung alarmiert wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand, zur Bergung des Bootes waren neben den Feuerwehren Rust, Neusiedl und Oggau auch der Tauchdienst des Landesfeuerverbandes Burgenland erforderlich.

Bezirksfeuerwehrkommando Neusiedl am See

Die Bergung gestaltete sich aufgrund der Örtlichkeit und des immer stärker werdenden Wellengangs als sehr schwierig und dauerte knapp drei Stunden. Das Boot wurde anschließend in den Ruster Hafen geschleppt und dort mittels Kran aus dem Wasser gehoben. Die Ursache für den Wassereintritt und der genaue Schaden wird in den nächsten Tagen durch eine Fachfirma eruiert. Es traten glücklicherweise keine Betriebsmittel aus, die Bezirkshauptmannschaft wurde dennoch standardmäßig über den Zwischenfall in Kenntnis gesetzt.