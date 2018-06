Nationalpark feiert "25-Jähriges": Feier in Andau .

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Zelebriert wurde der Geburtstag am Mittwochabend in Andau (Bezirk Neusiedl am See) mit zahlreichen Gästen - darunter auch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer.