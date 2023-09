Neusiedl: „The Beach House“ lud zur Fashion Show am See

2017 hat Gabriele Singh die Marke „Neusiedler See Store“ gegründet. Damals war es ihre Intention geschmackvolle Geschenke und Souveniers aus der Region zu kreieren. Die Entwicklung des Logos hat einige Zeit gedauert. „Es sollte nicht kitschig aber tragbar sein, mit einem Schuss Vintage“, beschrieb sie damals. Heute ist das Logo in der Region bereits sehr bekannt. Vor allem Singhs Hoodie-Pullover sind sehr beliebt. Sie hat aber auch T-Shirts, Polster oder Taschen in ihrem Sortiment.

Die „Neusiedler See Store“ - Produkte sind nicht nur in ihrem kleinen „Beach House“ im Neusiedler Strandbad erhältlich, sondern auch bei Partnern, wie etwa Textilmode Unger in Frauenkirchen, Mens Fashion Gstettner in Neusiedl am See oder in der St. Martins Therme in Frauenkirchen.

Am Donnerstag lud Singh gemeinsam mit ihren Partnern Textilmode Unger und Mens Fashion Gstettner zur Fashion Show am See. Hippe Models aus ihrem Freundeskreis präsentierten Bademode und Freizeitkleidung für die Dame und den Herren. Musikalisch begleitete die Neusiedler Band Bytes ´n´ Bites.