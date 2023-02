Aus dem „Bistro“ in Neusiedl wird „Die Barista“

Das kleine Kaffeehaus am Hauptplatz 32 wirkt wie neugeboren. In den vergangenen Wochen wurde aus dem „Bistro“, dem Andi und Sandra Krausner nach über elf Jahren aus gesundheitlichen Gründen den Rücken kehrten, ein komplett neues Lokal. Den hellen Look im nordischen Stil verdankt das alte Kaffeehaus seinen neuen Pächtern Jana und Walter Fischbacher.

Mit dem Café namens „Die Barista“ erfüllt sich Jana einen lange gehegten Traum. Erfahrungen in der Gastronomie hat sie viele Jahre gesammelt, aber auch im Außendienst war die gebürtige Slowakin lange tätig. Bis es sie und ihren Mann nach Neusiedl am See verschlagen hat. In die burgenländische Kleinstadt haben sich die beiden regelrecht „verliebt“.

Vor sechs Jahren sind Jana und Walter von Wien hier hergezogen. Bis vor etwas mehr als einem Jahr war Walter Fischbacher als Geschäftsführer und Vertriebsleiter der Lalalu Kidscafés in Österreich tätig, Jana leitete und baute die Filiale im Fashion Outlet Parndorf auf. „Hier habe ich entdeckt, wie sehr mir die Gastro gefehlt hat, der Kontakt mit den Gästen und das Ausprobieren neuer Kreationen“, erzählt Jana.

Nun hat sie endlich ihr eigenes kleines Reich, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen kann. Ihr Mann tritt im gemeinsamen Projekt in die zweite Reihe. Für den Manager gar kein leichtes Unterfangen, wie er mit einem Schmunzeln zugibt. Gemeinsam wollen sie ihren Gästen jedenfalls in ihrem Café heimelige Gemütlichkeit bieten.

„Hier kann man sich eine Auszeit nehmen und seinen Kaffee mit allen Sinnen genießen.“ Damit das gelingt, haben die Fischbachers das Schärf Kaffee-Konzept übernommen, dazu gibt es sieben verschiedene Frühstücksvarianten und eine Speisekarte mit frischen Salaten und kleinen Snacks „in der gesunden Richtung“, wie Jana erklärt.

Ein besonderes Goodie im Angebot ist glutenfreies Brot und Gebäck oder auch Hafer- und Mandelmilch. „Außerdem gibt‘s ein bisschen mehr Wein als sonst in einem Kaffeehaus.“

