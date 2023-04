„Heiligenkreuzerkeller by Steinhöfer“: Haubenkoch erfüllt sich Traum

Werbung

Der um das Jahr 1830 errichtete Gewölbekeller am Bergkeller 23 in Winden am See diente ursprünglich der Weinproduktion und Lagerung des Stiftes Heiligenkreuz. Während der Jahre der Pandemie war er kaum geöffnet und wechselte nun den Besitzer. Stefan Steinhöfer kaufte die Immobilie gemeinsam mit einem Partner. Seit Anfang des Monats betreibt er das Lokal und taufte es „Heiligenkreuzerkeller by Steinhöfer“. Der Neo-Inhaber schwärmt: „Dieser Keller war schon länger ein Traum von mir, auch vor Corona, und jetzt kann ich ihn wirklich endlich betreuen.“

Der 29 Jahre junge Haubenkoch, der ursprünglich aus Wilfleinsdorf stammt, gesteht: „Vor Corona ist es noch nicht gegangen, dann war eben die Pandemie und ich war wahrscheinlich auch noch etwas zu jung. Aber jetzt passt alles.“ Bisher machte er sich durch seine Kreationen für das Restaurant am Friedrichshof einen Namen. Dort war er von 2014 bis 2017 Sous-Chef und bis Dezember letzten Jahres als Küchenchef ein Garant für Haubenqualität. Dann trennten sich die Wege, als das Restaurant am Friedrichshof den À-la-carte-Betrieb einstellte.

Doch aus jedem Ende ergeben sich neue Chancen. „Ein Freund zeigte mir damals das Lokal und ich habe mich verliebt“, erinnert sich Steinhöfer an seine erste Berührung mit dem rustikalen Gewölbe vor Jahren. Heute ist es sein Lokal. Die Einrichtung änderte sich mit der Neuübernahme kaum. Der rustikale und doch elegante Charme bleibt so erhalten, wie man ihn kennt.

Die Speisekarte wird hingegen alle vier bis fünf Wochen ausgetauscht. Saisonales Fine Dining soll stetig für frischen Wind sorgen und wieder Kulinarik auf Hauben-Niveau bieten. Waren bis vor kurzem noch Lamm und Bärlauch prägend, zieren bald Spargelgerichte das Menü. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Wirtshausbereich mit klassischen Gerichten. „Beispielsweise Rindsgulasch oder Würtschl mit Saft“, erzählt der neue Inhaber des Heiligenkreuzerkellers.

