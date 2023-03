Lagerhaus Frauenkirchen: Brasch folgt Hautzinger als Obmann

Werbung

Ökonomierat Franz Stefan Hautzinger hat über 35 Jahre als Funktionär, davon 25 Jahre als Obmann, an der Entwicklung des Lagerhaus Frauenkirchen mitgewirkt. In seine Ära fiel unter anderem die Erweiterung des Genossenschaftsgebietes auf den Bezirk Eisenstadt und die Landeshauptstadt. Als wichtige Meilensteine unter der Obmannschaft sind die Errichtung des Wein-Zentrums in Gols samt Beratungslabor, der Bau der Märkte für Haus & Garten in Frauenkirchen und Eisenstadt sowie die Neuerrichtung des Verwaltungsgebäudes Frauenkirchen zu nennen.

Hautzinger zum „Ehrenobmann auf Lebenszeit“ ernannt

Alfred Brasch bedankte sich bei Franz Stefan Hautzinger für seinen unermüdlichen Einsatz. „Er stellte ganz im Sinne des Genossenschaftsgedankens stets das Gemeinsame in den Vordergrund und war damit sehr erfolgreich. Ihm ist es gelungen, zukunftsweisende Projekte auf den Weg zu bringen und die Genossenschaft wirtschaftlich stabil aufzustellen.“

Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich, RWA-Generaldirektor Reinhard Wolf, RLB Burgenland-Präsident Erwin Tinhof und Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Siess dankten Franz Stefan Hautzinger für sein Engagement. In Würdigung seiner langjährigen Verdienste um die Genossenschaft Frauenkirchen und deren Mitglieder wurde er zum „Ehrenobmann auf Lebzeiten“ ernannt.

