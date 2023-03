Asyl für Tiere in Not vor dem Aus?

Die Nickelsdorferin Tina Rosner ist schon seit langen Jahren mit der Betreuung von verwaisten und gequälten Tieren beschäftigt. Bevor sie aus gesundheitlichen Gründen pensioniert wurde, war sie für den Tierschutzverein tätig. Den “Verein zur Förderung von Tieren in Not“ gibt es bereits seit elf Jahren, 2015 übernahm sie ihn als Obfrau und eröffnete bald darauf den Grenzflohmarkt, um ausreichend Mittel zu lukrieren, damit den Tieren auch tatsächlich geholfen werden kann.

Dies geschieht auch durch Rosner selbst, die ständig eine Vielzahl an Tieren bei sich in ihrem Zuhause aufnimmt, aufpeppelt und daraufhin weitervermittelt. Über die Jahre sind so schon auf der Grenze eingezogene Kängurus oder auch ein Biber bei ihr gelandet. Desweiteren betreut sie auch eine Vielzahl von Schildkröten, Hasen, Hunde, allein heuer 36 Katzen und auch Rehkitze waren schon in ihrem Hause.

Nun stellt sich jedoch die Frage, ob dies auch in Zukunft noch geschehen kann. Die Halle, in der ein Großteil des Grenzflohmarktes aufgebaut war, erlitt zuletzt nämlich einen Windschaden und musste geräumt werden. Ende März muss sie nun abgebaut werden. Damit bleibt nur das danebenliegende Gebäude übrig, das wesentlich weniger Platz bietet.

Der Verpächter der Immobilie bot zwar an, das Gebäude und somit die Fläche für den Flohmarkt mittels eines Zubaus zu erweitern, doch der Verein müsste sich ebenfalls finanziell an der Maßnahme beteiligen.

„Aber mit welchem Geld? Wir machen das hier nicht für uns, sondern für die Tiere“, so Rosner. Zwar habe der Verein zur Förderung von Tieren in Not 91 Mitglieder, die auch jährlich einen finanziellen Mitgliedsbeitrag leisten, am Grenzflohmarkt selbst arbeitet man jedoch mit einem Kern von fünf Mitgliedern, die überall anpacken, wo es geht.

Finanzielle Hilfe vonseiten der Gemeinde

Bürgermeister Gerhard Zapfl ist ebenso bereit, vonseiten der Gemeinde einen Beitrag für die Tiere zu leisten. Jährlich will er deswegen 2.500 Euro für die Beschaffung von Futtermitteln zur Verfügung stellen.

„Die Kosten für die Hilfe für die Tiere kann gerne die Gemeinde übernehmen“, so der konkrete Wortlaut. Dies betrifft jedoch dezidiert nicht den Grenzflohmarkt, aus dem Tina Rosner die Tierhilfe aktuell zu einem großen Teil finanziert. Sie ist nun auf Spenden angewiesen, um das Rad am Laufen zu halten und weiter Tiere betreuen zu können. Bis Ende März ist der Grenzflohmarkt samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

