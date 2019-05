Ein wegen Diebstahls und räuberischen Diebstahls gesuchter Rumäne ist am Samstag am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) bei der Einreise nach Österreich festgenommen worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den 37-Jährigen ein aufrechter Haftbefehl der Staatsanwaltschaft St. Pölten besteht. Er wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht, so die Polizei.