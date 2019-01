Josef Burger hat am 22. November einen Gesundheitspreis der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee für sein Suchtpräventionskabarett „100% Rauschfrei“ erhalten. Von über 30 Nominierten wurden durch eine Fachjury neun Preisträger prämiert. „Ich freue mich sehr, den Preis nach Nickelsdorf geholt zu haben. Es ist eine großartige Auszeichnung, vor allem weil ich in dem Programm von meiner eigenen Geschichte erzähle. Es kommt, glaube ich, nicht oft vor, dass ein trockener Alkoholiker einen Gesundheitspreis verliehen bekommt“, schmunzelt der 48-Jährige.

„Ich freue mich sehr, den Preis nach Nickelsdorf geholt zu haben"

Seit 13 Jahren ist der gelernte Polizist hauptberuflich Kabarettist. Seit er denken kann, war es sein Wunsch, Leute zum Lachen zu bringen. Trotzdem diente er elf Jahre lang als Polizist in Wien am Karlsplatz. Diese Zeit war keine einfache für ihn. „In dieser Phase wurde ich alkoholkrank. Es kam sogar so weit, dass ich schlussendlich auf der Straße lebte. Irgendwann raffte ich mich auf und machte einen Entzug mit Therapie. Dank meiner Frau, die übrigens mein Lebensengel ist, meiner Mutter und den tollen Ärzten und Psychologen schaffte ich es, meine Probleme aufzuarbeiten und mein erstes abendfüllendes Kabarettprogramm zu schreiben. Das war die Geburtsstunde meiner Karriere als Kabarettist“, erzählt Josef Burger.

Heute hat er elf abendfüllende Programme im Petto, die er im Jahr in ganz Österreich, manchmal sogar auch in Deutschland, an die 100 Mal spielt. Als seine Stärke beschreibt er seine Spontanität auf der Bühne. „Ich habe es perfektioniert, das Publikum in meinen Auftritt einzubeziehen. Man geht aber natürlich ein gewisses Risiko ein, vom Thema abzudriften. Ich beherrsche es aber, kurz aus dem Programm auszusteigen, etwas ganz anderes zu erzählen und dann wieder zurück zum eigentlichen Plan zu finden. So wird jeder Abend zu etwas ganz Besonderem“, so Burger.

Das erfolgreichste beziehungsweise das Programm, das ihm am meisten am Herzen liegt, ist das Suchpräventionskabarett „100% Rauschfrei“, wofür er auch den Gesundheitspreis erhalten hat. Davon gibt es drei Varianten: eine für Kinder und Jugendliche, eine für Erwachsene und eine für Suchtkranke. Bereits 42.000 Menschen haben das Programm, worin er seine persönliche Geschichte und seinen Absturz durch Suchtgifte aufarbeitet und nach außen trägt, gesehen.

Mit diesem Kabarett sei er hauptsächlich in Schulen, Ministerien und anderen großen Firmen unterwegs. Von Klein auf fasziniere ihn die menschliche Psyche. Er beschäftige sich damit schon sein Leben lang. „Und da ich selbst schon einen sehr schweren Weg hinter mir habe, weiß ich einfach, worauf es bei der Suchtprävention ankommt. Ich thematisiere Suchtmittel mithilfe von Humor. Ich komme also von einer ganz anderen Seite, nicht mit erhobenem Zeigefinger. Ich arbeite mit der Empathie der Menschen. Ich möchte vor allem bei den Schülern keine Angst, sondern Resilienz erzeugen“, ist sich der Kabarettist sicher.

„Dieses Angebot an die Jugendlichen wird sehr gut angenommen"

Nach dem Auftritt ermöglicht Josef Burger jedem Jugendlichen, den Kontakt mit ihm per Mail aufzunehmen. Wenn jemand Hilfe benötigt, weil er selbst Probleme mit Alkohol hat oder, was sehr oft der Fall sei, die Eltern alkoholkrank sind, kann man bei ihm Kontaktdaten von Hilfsstellen erfragen. „Dieses Angebot an die Jugendlichen wird sehr gut angenommen. Mit manchen habe ich jahrelang Kontakt. Vor Kurzem erreichte mich eine Nachricht, wo sich eine ehemalige Schülerin bei mir bedankte und mir verriet, dass sie wegen mir nicht zu trinken begonnen hat. Rückmeldungen dieser Art bereiten mir am meisten Freude!“, offenbart der 48-jährige Nickelsdorfer.