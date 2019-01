Montagmorgen wurde beim Grenzübergang in Nickelsdorf ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See bei der Einreise kontrolliert. Die Polizeibeamten bemerkten Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren.

Der Lenker leugnete den Konsum oder den Besitz von Suchtmittel. In weiterer Folge wurde bei einer durchgeführten Personen- und Fahrzeugdurchsuchung fünf Gramm Cannabiskraut sowie ein sogenannter „Grinder“ aufgefunden und sichergestellt.

Ebenfalls am Montag wurde in Kittsee ein 33-jähriger Niederösterreicher im Zuge einer Schwerpunktaktion angehalten. Am Beifahrersitz befand sich ein 37-jähriger Bekannter, ebenso aus Niederösterreich.

Aufgrund verschiedenster Verdachtsmomente einer etwaigen Suchtmittelbeeinträchtigung wurden bei den folgenden Persons- und Fahrzeugdurchsuchungen durch die Polizeibeamten sieben Gramm Marihuana sowie 13 Stück Substitol-Kapseln gefunden.

Zudem wurden auch noch vier Stück Reizstoffpatronen entdeckt. Da gegen den Lenker ein aufrechtes Waffenverbot besteht und dieser somit unerlaubterweise die Reizstoffpatronen besaß, wurden diese samt der Suchtmittel sichergestellt.

Der 33-jährige Lenker und sein 37-jähriger Beifahrer zeigten sich zum Besitz, Erwerb und Konsum von Suchtmittel geständig. Anzeigen wegen Übertretung des Waffengesetzes und Suchtmittelgesetzes wurden an die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erstattet.