Die Polizei sperrte unverzüglich den betroffenen Bereich ab und durch die Feuerwehr Eisenstadt, Neusiedl am See und Nickelsdorf wurde das Gefahrengut in flexible Kunststoffsäcke umgeladen und die Fahrbahn gereinigt.

LPD-Bgld

Der Einsatz dauerte von 11:30 bis 17:00 Uhr. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es lag keine Umweltgefährdung vor. Vom 28-jährigen Lenker wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben.