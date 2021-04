Am vergangenen Wochenende wurde der rumänische Autotransporter bei der Einreise nach Österreich auf der A4 in Nickelsdorf angehalten. Ungewöhnlichen Geräusche des Fahrzeuges waren der Grund für die Anhaltung. Bei der Kontrolle durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Burgenland konnten am Sattelfahrzeug schwere Mängel festgestellt werden.

LPD Burgenland

An der zweiten Achse des LKWs waren alle Radmuttern der Zwillingsreifen locker und auch bereits beschädigt. Bei der Demontage eines Reifens kam zum Vorschein, dass bereits beide Felgenauflagen der Zwillingsreifen derart aneinander gerieben haben, dass dadurch beide Auflageflächen blankgerieben wurden. Noch schwerwiegender war die bereits gerissene Bremsscheibe.

LPD Burgenland

Der Lastkraftwagen war unbeladen in Richtung Wien unterwegs. Das Kennzeichen wurde vor Ort abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Übertretungen wurden an die BH Neusiedl am See angezeigt. Laut Aussage der Beamten war es nur noch eine Frage der Zeit bis es zu einem schweren Unfall gekommen wäre.