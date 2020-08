In Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) ist Freitagfrüh ein älterer Mann mit dem Fahrrad gestürzt. Bei dem Unfall, der sich gegen 7.40 Uhr ereignete, verletzte sich der Radler nach Angaben der Landessicherheitszentrale Burgenland schwer.

Der Notarzthubschrauber Christophorus 9 flog den Verunglückten ins UKH Meidling.