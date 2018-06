Am Abend des 7. Juni 2018 stellte sich beim Grenzübergang in Nickelsdorf ein 29-jähriger rumänischer Staatsbürger zur Einreisekontrolle. Er war Beifahrer in einem PKW, welcher in Richtung Frankreich unterwegs gewesen ist.

Bei der von den Polizeibeamten durchgeführten Personenkontrolle wurde festgestellt, dass gegen den 29-jährigen Mann ein aufrechter Haftbefehl der Staatsanwaltschaft St. Pölten, wegen Verdacht des Diebstahles und des Einbruchsdiebstahles besteht. Der Rumäne wurde festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.