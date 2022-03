Polizei nahm zwei Schlepper fest

Zwei Schlepper sind in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden. Die beiden in Frankreich lebenden Tunesier - 36 und 38 Jahre alt - hatten am Dienstagvormittag in ihrem Pkw Flüchtlinge transportiert und wurden bei der Einreise nach Österreich kontrolliert. Drei tunesische Staatsbürger im Fahrzeug hatten keine Reisedokumente und wollten somit illegal in das Bundesgebiet einreisen, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch mit.

Die beiden Schlepper wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

