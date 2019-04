Polizei stoppt Fahrer mit gefälschtem Führerschein .

Im Zuge der Kontrollen an der österreichisch-ungarischen Grenze stellte sich am Vormittag des 03. April beim Grenzübergang der Brucker Straße (B 10) bei Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, ein 51-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger einer Überprüfung durch Polizeibedienstete.