Werbung

Mit 123 km/h ist am Samstagvormittag ein Fahrzeuglenker in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) unterwegs gewesen. Das ist doppelt so schnell wie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit, diese beträgt in dem nordburgenländischen Ort nämlich 60 km/h. Beamte der Autobahnpolizei Potzneusiedl konnten den Fahrer anhalten, wie am Sonntag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.