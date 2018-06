Das zweite Buch von Robert Sommer „Promille-Doktor Robert Sommer“ ist wieder eine Sammlung satirischer Kurzgeschichten, diesmal aber über unsere Heimat Österreich. Wir seien ja keine Nation im klassischen Sinn. Uns fehle das Verbindende wie eine eigene Sprache oder große Erfolge im Fußball.

Eigentlich sei das Einzige, das wir gemeinsam haben, der Alkohol. Aber der halte uns wirklich zusammen, schmunzelt der Wahl-Nickelsdorfer Robert Sommer. Er macht sich über die Neidkomplexe seiner Landsleute genauso lustig wie etwa über die heimische Bürokratie, die Wiener Kaffeehäuser und vor allem aber auch über sich selbst. Der ehemalige Sportreporter und jetzige Bestseller-Autor präsentiert sein neuestes Werk am 6. Juni um 19 Uhr in der Vila Vita Pannonia. „Der Hotelier Bert Jandl und ich sind langjährige berufliche Partner. Aus diesem Grund komme ich oft hierher und bin immer wieder vom einzigartigen Ambiente beeindruckt“, so Sommer.

Sommer: „Es geht auf jeden Fall weiter“

Der Autor kommentiert bei dem Event das Tagesgeschehen auf humorvoll-sarkastische Weise und liest Passagen aus seinen beiden Büchern. Danach lädt Hotelier Bert Jandl zu einer Weinverkostung ein, dazu gibt es Gusto-Häppchen aus der Küche der Vila Vita. Das wird nicht nur ein echtes Erlebnis für alle Fußball-Fans, sondern auch für die Freunde der satirischen Literatur.

Der Schriftsteller plant, im Sommer zwei weitere Bücher zu schreiben. „Es geht auf jeden Fall weiter“, versichert Sommer.