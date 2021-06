Tankwagen gestoppt: Arbeiter atmete giftige Dämpfe ein .

Ein Arbeiter hat in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) giftige Dämpfe eingeatmet. Der Mann war damit beschäftigt gewesen, den Inhalt eines ungarischen Tankwagens umzupumpen, da dem Kfz wegen Gefahr im Verzug die Weiterfahrt untersagt worden war. Dabei seien giftige Gasstoffe aus einem Bodenventil ausgetreten.