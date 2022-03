Ukraine: Vorbereitungen in Nova Rock-Halle für Flüchtlinge angelaufen

Ziel sei es, dass die Halle zum Wochenende hin bezugsfertig wird, erklärte Festivalorganisator Ewald Tatar am Mittwoch im Gespräch mit der APA.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat nach einem Gespräch mit Vertretern der Landespolizei, des Militärkommandos sowie Hilfsorganisationen am Dienstag bekannt gegeben, dass angesichts der zu erwartenden Flüchtlingsbewegung in der Nova Rock-Halle ein Sammelquartier eingerichtet wird. Noch sei nicht geklärt, ob es als Übergangslösung für ankommende Flüchtlinge oder als Schlafquartier benötigt werde, aber am Mittwoch liefen die Vorbereitungsarbeiten dafür voll an, erklärte Tatar.

Jene Gegenstände, die für eine Open Air-Lagerung geeignet sind, werden nun am Gelände draußen abgestellt. Alles andere soll inzwischen in Garagen der Straßenmeisterei unterkommen. Aufgebaut werden jedenfalls Container für die Sanitäranlagen sowie Büros. "Das soll alles so schnell wir möglich fertig sein, Ziel ist das Wochenende", so Tatar weiter. Eine Herausforderung sei das Beheizen der großen Halle.

Das Ausräumen und den Abtransport übernehmen Mitarbeiter der Straßenbauämter des Landes sowie Kräfte des Festivalorganisators. Bestellt wurde laut Doskozils Büro noch Dienstagabend die Infrastruktur wie etwa die Elektroinstallationen oder die Sanitäreinrichtung.

