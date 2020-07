Im Zuge der Verkehrsüberwachung wurden am Dienstag auf der Budapester Straße (B 10) zwischen Nickelsdorf und Zurndorf Lasermessungen durchgeführt.

Dabei wurde ein ungarisches Motorrad, gelenkt von einem 25-jährigen Mann, aus Fahrtrichtung Nickelsdorf ankommend in Fahrtrichtung Zurndorf mit 180 km/h gemessen. Erlaubt ist eine Geschwindigkeit von 70 km/h.

Anzeigeerstattung an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See erfolgte.