Zweiter Vize: Kritik wird laut

Im Zuge der konstituierenden Sitzung am 20. Oktober wurde von der SPÖ Nickelsdorf ein Antrag eingebracht, welcher vor allem der ÖVP sauer aufstößt.

„Es ging hierbei um einen zweiten Vizebürgermeister - aus SPÖ-Reihen. Sofort kamen mir die Fragen in den Sinn: Was hat sich verändert? Warum ist ein zweiter Vizebürgermeister auf einmal notwendig? In der vorangegangenen Amtsperiode gab es im Bezirk Neusiedl in keiner Gemeinde einen zweiten Vize“, stellt der erste Vizebürgermeister Helmut Pecher (ÖVP) in den Raum.

1. Vizebürgermeister Helmut Pecher (ÖVP): „Ich befürchte, dass ich so aus dem Spiel genommen werden soll. Man wird sehen, was die Zukunft bringt.“ Foto: BVZ

Sowohl bei der heurigen als auch bei der Wahl im Jahr 2017 gelang es der ÖVP, den Vizebürgermeistersessel zu holen beziehungsweise zu halten. „Ich weiß, das war für die SPÖ eine große Aufregung, da jahrzehntelang sie selbst den Vizebürgermeister stellten. Ihr Ziel, heuer den Vize zurückzuholen, haben sie nicht erreicht, also sind sie nun den Weg des zweiten Vizes gegangen“, ist sich Pecher sicher. „Die Entscheidung der SPÖ ist unverständlich und für eine Gemeinde der Größe von Nickelsdorf absolut unnötig.“ Das Argument der SPÖ, dass es sich hierbei um keinen großen Kostenpunkt handle, lasse er so auch nicht gelten. „Es stimmt, dass es keine überdimensionalen Ausgaben sind, dennoch bin ich der Meinung, dass, wenn es keinen Mehrwert für die Gemeinde gibt, jeder Euro zu viel ist.“

In einer geheimen Abstimmung wurde Erich Weisz (SPÖ) mehrheitlich zum zweiten Vizebürgermeister gewählt.

2. Vizebürgermeister Erich Weisz (SPÖ): „Ich war bis jetzt immer die Schnittstelle zwischen den Parteien - und werde es auch weiterhin sein.“ Foto: BVZ

„In den vergangenen eineinhalb Jahren sind uns vermehrt persönliche Angriffe gegenüber dem Bürgermeister in den Aussendungen des Vizebürgermeisters Helmut Pecher aufgefallen. Wir wurden gar von Wählern darauf angesprochen. Doch eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Vize ist essenziell“, begründet Erich Weisz, SPÖ-Ortsvorsitzender und nun auch zweiter Vize.

Die Gemeindeordnung lasse dieses Amt zu. Es sei ein Sicherheitsmechanismus, damit die Gemeinde in jedem Fall handlungsfähig bleibe. „Ich stehe für überparteiliche Zusammenarbeit. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Das Angebot, gemeinsam an einem Strang zu ziehen, steht“, fügt Weisz abschließend hinzu.

Zweiter Vize als Prestige

