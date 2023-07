Neusiedl: „Chri and his Soul Mates“ rockten die Takeria

Was will man mehr? Tacos, Burritos, Spritzer und gute Musik an einem lauen Sommerabend direkt am Neusiedler See. Dazu lud „La Takeria“ diesen Mittwoch in Neusiedl am See, und unzählige sind dem Ruf gefolgt. Für die musikalische Umrahmung des Abends sorgte als Vorband Sebastian Salzinger, im Hauptprogramm bis 22 Uhr „Chri & His Soulmates“, die die Menge mit einer Mischung aus Blues und Funk zum Tanzen brachten.