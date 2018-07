Nach Badeunfall in Andau: 26-Jähriger verstorben .

Ein 26-jähriger Mann ist nach einem Badeunfall am Sonntagabend in Andau (Bezirk Neusiedl am See) in den Morgenstunden des Montags im Krankenhaus in Eisenstadt seinen schweren Verletzungen erlegen. Das sagte ein Sprecher der Polizei der APA. Der gebürtige Bulgare, der im selben Bezirk wohnhaft war, soll dem Vernehmen nach Nichtschwimmer gewesen sein.