Neue interaktive Karte mit Rad- und Wanderwegen samt 100 Trinkbrunnen

Aufgrund eines gemeinsamen Projektes zwischen den Tourismusverbänden Nordburgenland und Mittelburgenland-Rosalia sowie dem Wasserleitungsverband Nord findet man in der interaktiven Karte nun zusätzlich circa 100 Trinkwasserbrunnen aus den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg. „Seit einigen Jahren bietet der WLV seinen Verbandsgemeinden die Möglichkeit, Trinkwasserbrunnen für die Bevölkerung aufstellen zu lassen. Sehr beliebt sind hier Standorte entlang von Wander- und Radwegen, Spielplätzen und im Ortskern. Das hat uns dazu inspiriert, eine Übersichtskarte zu erstellen“, so Obmann Ernst Edelmann.

Eine Karte mit den Rad- und Wanderwegen findet man auf www.burgenland.info/planen/burgenland-app, eine Übersichtskarte über die Standorte der Trinkbrunnen unter www.wasserleitungsverband.at.

