Blaulicht am Nova Rock: „Ruhiger als im Jahr zuvor“

Die Rettungskräfte versorgten heuer allein bis Samstagnachmittag über 1.800 Patientinnen und Patienten. Foto: Daniel Gottfried

„Letztes Jahr hat es nur zwei Tage lang bei der Anreise, heuer fast täglich geregnet“, hält Bezirkspolizeikommandant von Neusiedl am See, Major Thomas Peck, fest. Er erklärt: „Von Vorteil war, dass der Veranstalter die Hauptwege darauf vorbereitet hat.“ Um das Einsinken in den Schlamm in Grenzen zu halten, wurden Materialien wie etwa Hackschnitzel oder Stroh verwendet, die den Festivalbesuchern stabileren Boden unter den Füßen boten.

Die Polizei hatte täglich 150 bis 170 Einsatzkräfte am Festivalgelände. Insgesamt fasst Peck vor Ort zusammen, dass es heuer „ruhiger als im Jahr zuvor“ gewesen sei. Die Anzahl der Einsätze der Polizei waren weniger. Die meisten drehten sich um Diebstähle, beispielsweise von Handys oder Bankomatkarten, wobei einige nach Anzeige wieder gefunden werden konnten. Weitere strafrechtliche Delikte hielten sich in Grenzen.

Man merkt, dass die Festivalbesucher älter und gesitteter werden. Oberbrandinspektor Christian Meixner von der Freiwilligen Feuerwehr Nickelsdorf.

Verbindungsoffizier des Roten Kreuz, Thomas Horvath, spricht ähnlich über die Stimmung am Nova Rock und meinte, die Patienten wären „sehr ruhig, sehr friedlich, sehr diszipliniert“ gewesen. 1.800 Patienten gab es bis zum Zeitpunkt des Interviews am späten Samstagnachmittag. Horvath erklärt: „Wir sind von Anfang an am Nova Rock dabei, insofern haben wir so ziemlich alle Verhältnisse bereits erlebt.“

Die Anzahl der Patienten sei zurückgegangen und ein großer Teil der Verletzungen entstand durch das Steckenbleiben in den gewaltigen Schlammmassen, wodurch sich viele Besucher Knöcheltraumata zugezogen haben. Die Rettungskräfte hatten geländegängige Fahrzeuge zur Verfügung und arbeiteten in manchen Fällen mit anderen Einsatzkräften wie der Freiwilligen Feuerwehr zusammen. Ingesamt funktionierte die Zusammenarbeit unter den Blaulichtorganisationen sehr gut. Eine Neuheit: Es gab heuer aufgrund von Kälte und Nässe die ersten Fälle von eitrigen Mandeln.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.