Obduktionsergebnis Burgenländerin tot aus Fluss geborgen - Kein Fremdverschulden

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Foto: BilderBox.com, Wodicka

J ene Frau, die am Dienstag tot aus der Leitha bei Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) geborgen worden war, starb durch Ertrinken.