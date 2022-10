Moderne Mittel gegen Stare

Werbung

In unserer Region gab es in der Vergangenheit schon einige sehr kreative Ansätze der Starvertreibung: Von Falken bis zu Drohnen wurde in den letzten Jahren nichts unversucht gelassen, die unliebsamen Vögel von den wertvollen Weinreben fernzuhalten, die BVZ berichtete:

RUST/OGGAU Weinlese: Kampf gegen Stare

Podersdorf am See Schussapparate gegen Stare sind illegal

Im Gespräch mit dem Vizepräsidenten des Burgenländischen Weinbauverbandes Michael Allacher aus Gols erzählt dieser von den Vorteilen sogenannter „Ultrason“-Anlagen. Diese geben Geräusche von sich, die für Menschen unhörbar, für Stare aber unausstehlich sind.

Die verlässlichen Anlagen gibt es nun schon seit einer Weile, jedoch müssen diese regelmäßig aufgeladen werden. Andere, herkömmlichere Methoden der Starverkrämung, wie Schussanlagen oder Feldhüter, sind laut und stellen deshalb in der Nähe bewohnter Gebiete eine große Lärmbelästigung dar.

Die solarbetriebenen Ultrason-Anlagen erzeugen keine Lärmbelästigung. Foto: zVg/Matthias Allacher

Weitere Ideen, wie das Einsetzen von Drohnen, wurden zwar getestet, aber schnell wieder verworfen. Da ein Pilot eine Drohne gesetzlich nur auf Sicht steuern darf, ist deren Einsatzradius zu stark begrenzt, um für die Weinbauern relevant zu sein.

Für Gols alleine bräuchte es laut Winzern den Einsatz von über 15 der Flugapparate mit eigenen Piloten. Der Kostenaufwand wäre viel zu hoch. Michael Allacher erklärt fortführend: „Außerdem ist die Akkulaufzeit mit keiner halben Stunde viel zu gering. Sie sind nicht optimal für den landwirtschaftlichen Einsatz.“

Flugzeuge zur Vertreibung der Stare, wie es früher üblich gewesen ist, werden seit gut fünf Jahren nicht mehr eingesetzt. Der Betreiber selbst hat seine Dienstleistung eingestellt, da es fast jährlich zu Unfällen kam.

Matthias Allacher, seines Zeichens Bio-Winzer, stellt nun seine Ultrasongeräte auf Solarbetrieb um. Diese haben sich in einem Testlauf im August als kostengünstig, lärmarm und ökologisch nachhaltig erwiesen. Michael Allacher meint dazu: „Auch der Aufwand für den Winzer ist geringer. Man muss seltener dafür hinausfahren.“

Der Weinbauverein von Gols plant deshalb, mit einem Zuschuss aus der Jagdpacht jedes Jahr kontinuierlich die Anzahl der solarbetriebenen Ultrasongeräte zu erhöhen. Diese werden dann nach Absprache zwischen Weinbauverein und Weingartenbesitzer an gefährdeten Stellen aufgestellt.

