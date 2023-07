Mönchhof: Kino-Nacht mit Fahrrad-Strom

Am vergangenen haben sich mehr als 50 Mitglieder des Burgenländischen Herzverbandes beim Heurigen Pillinger in Mönchhof eingefunden, um den Gewinn aus dem Vorjahr – 2. Platz österreichweit bei „Österreich radelt“ – einzulösen. Der Preis dafür war ein Abend Fahrrad-Kino. Es wurde vom Nachmittag weg bis in den Abend gefeiert und bei Einbruch der Dunkelheit Film der Film „Anderswo - Allein in Afrika“ auf einer Beamer-Leinwand geschaut. Der Strom für den Beamer wurde treu zur Aktion „Österreich radelt“ bleibend mittels drei Fahrrädern und jeweils darauf tretenden Mitgliedern erzeugt - ein Klingeln war der Ruf zur Ablöse. Herzverband Schriftführer-Stellvertreter berichtet: „Es war ein unterhaltsamer und gemütlicher Abend.“

Die Mitglieder des Herzverbands genossen den lauen Sommerabend mit einem Film im Freien. Foto: zVg Herzverband