Vor Kurzem fand bereits zum zweiten Mal die jährliche Konferenz des EU-geförderten Projekts baum2020 statt. Eine international besetzte Podiumsdiskussion ergänzte die Fachvorträge um Empfehlungen für Bratislava und sein österreichisches Umland. Von den 180 Teilnehmer waren circa die Hälfte aus Österreich.

„Wo beginnt und endet Bratislava?“ war die ambitionierte Fragestellung für die sechs Vortragenden der Konferenz. Tatsächlich ist die grenzübergreifende Stadtregion in vielen Bereichen bereits Realität im Alltag der Bewohner des slowakisch-österreichischen Grenzgebietes.

Zur Verdeutlichung: Kittsee und die zwei niederösterreichischen Orte Berg und Wolfsthal sind nur sieben Kilometer Luftlinie und jeweils maximal 15 Autominuten von der Altstadt der slowakischen Hauptstadt entfernt.

„Wir, die österreichischen Gemeinden, sind sehr froh darüber, diese Plattform geboten zu bekommen. Das Projekt baum 2020 ermöglicht uns, Kontakte nach Pressburg zu knüpfen, ohne diese Treffen hätten wir nicht so tolle Ansprechpersonen in unserem Nachbarland“, so Kittsees Bürgermeister Hannes Hornek. „Es geht darum, neue, verbindende Projekte zu realisieren. Es wurden uns auch schon ganz viele tolle Ideen präsentiert, ein konkretes Projekt gibt es jedoch meines Wissens noch nicht.“ Im Herbst 2020 wird die nächste baum-Konferenz im Bezirk Neusiedl am See, in Kittsee, stattfinden.

Die Konferenz wird jedes Jahr gemeinsam durch die Stadt Bratislava, die NÖ.Regional.GmbH und dem Regionalmanagement Burgenland organisiert.