Die Besten der Besten aus dem Bezirk Neusiedl ausgezeichnet

Werbung

151 Weine aus Niederösterreich, 77 aus dem Burgenland, 35 aus der Steiermark, neun aus Wien und drei aus dem Bergland: So liest sich die Herkunfts-Rangliste der 275 SALON Weine 2022. Die besten davon, die 21 SALON Sieger, kommen aus dem Burgenland (10), aus Niederösterreich (7), aus der Steiermark (3) und aus Wien (1). Alle Weine sind auf s alonwein.at zu finden. Gleich acht „Staatsmeister“ darf der Neusiedler Bezirk feiern (siehe Infobox). Heuer stellen Gols (Sektkellerei Szigeti und Sektkellerei A-Nobis) sowie Neusiedl am See (Markus Königshofer und Christian Haider) als einzige österreichische Gemeinden zwei SALON Sieger.

„Mit dem Fokus auf die Weinherkunft folgt der SALON der Entwicklung der österreichischen Weinwirtschaft“

Chris Yorke

Erstmals wurden die Weine im SALON heuer nicht mehr nach ihrer Rebsorte verkostet, sondern nach ihrer Herkunft. Beispielsweise traten in der Kategorie „Gebietstypische Weine“ DAC-Weine unterschiedlicher Gebiete gegeneinander an, bei den „Riedenweinen“ Weine aus Einzellagen – immer unabhängig von ihrer Rebsorte. Innerhalb der Herkunftskategorien wurden die Weine nach ihrem Weinstil gegliedert, etwa „Weißwein frisch“ oder „Rotwein kräftig“.

„Mit dem Fokus auf die Weinherkunft folgt der SALON der Entwicklung der österreichischen Weinwirtschaft“, erklärt Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM (Österreich Wein Marketing GmbH). „Seit Längerem wird nämlich die Herkunft der Weine stärker in den Vordergrund gestellt als ihre Rebsorten. Der Grund dafür ist einfach: Rebsorten sind international austauschbar, Herkünfte nicht. Ein Grüner Veltliner oder Blaufränkisch kann rund um die Welt angebaut werden – ein Weinviertel oder ein Mittelburgenland ist hingegen einzigartig.“

Aus tausenden Einreichungen für die Landesprämierungen ermittelte eine unabhängige Verkostungsjury in Blindverkostungen die 275 SALON Weine. Die Besten der jeweiligen Kategorien sind die 21 SALON Sieger.

Keine Nachrichten aus Neusiedl mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.