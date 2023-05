„offen.“: Einblick ins Künstlerherz

Zeitgenössisches bildendes Kunstgeschehen im Burgenland möglichst umfassend abzubilden, das war das Ziel der offenen Ateliertüren, die heuer unter dem Namen „offen.“ geführt wurden. 67 Künstler im ganzen Nordburgenland, davon allein 24 aus dem Bezirk Neusiedl am See, öffneten am heutigen Sonntag von 10 bis 18 Uhr ihre Tür für geneigte Kunstliebhaber. Wir waren beim beliebten Bildhauer Daniel Bucur für eine Werkstattbesichtigung zu Gast und durften auch die farbenfrohen Werke der Malerin Lucja Radwan bestaunen, die unter anderem im Naturhistorischen Museum zu finden sind.

„offen.“ findet am Sonntag dem 4. Juni auch im Mittel- und Südburgenland von 10 – 18 Uhr statt.

